F1 | il circuito di Austin diventa un centro di vaccinazione anti - Covid

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ildelle Americhe (Circuit of the Americas, 'Cota') disi trasforma in undicontro il, seguendo l'esempio di un altro autodromo: quello dei 'Fratelli ...

La Gazzetta dello Sport

Il delle Americhe (Circuit of the Americas, 'Cota') di si trasforma in un centro di vaccinazione contro il Covid, seguendo l'esempio di un altro autodromo: quello dei 'Fratelli Rodríguez' ... Uno degli investitori del gruppo, Tavo Hellmund - responsabile anche della costruzione del circuito delle Americhe a - ha già mostrato il suo interesse in passato nel rilevare una scuderia di ... Poche parole, molti fatti. La pista Circuit of the Americas (COTA) ad Austin è stata trasformata nel principale veicolo di distribuzione dei vaccini anti Covid-19. "Io sogno. A volte penso che sia ...