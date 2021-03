Dal caos rinvio al derby. L’infrasettimanale è una resa dei conti (Di lunedì 1 marzo 2021) Tra fatiche, polemiche sul protocollo e corse Scudetto e salvezza infuocate, la Serie A si prepara a vivere un turno infrasettimanale che vedrà incrociarsi i destini delle due metà delle classifiche. Un derby e nessuno scontro diretto. Anzi, con l’eccezione del Napoli impegnato col Sassuolo, le altre coinquiline dei piani alti se la dovranno tutte vedere con le concorrenti per la salvezza. A partire dalla Lazio, impegnata (ma probabilmente non martedì) contro un Torino decimato dai casi Covid e al centro di un potenziale conflitto tra autorità sulla falsariga di quello ad ottobre per Juventus e Napoli. Stavolta i positivi sono molti di più (dieci nel gruppo squadra), con tanto di variante inglese e con una sentenza del Collegio di garanzia del Coni alle spalle che rimescola le carte in tavolo. “Il nostro orientamento è di giocare, lo abbiamo sempre sostenuto”, dice Dal ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Tra fatiche, polemiche sul protocollo e corse Scudetto e salvezza infuocate, la Serie A si prepara a vivere un turno infrasettimanale che vedrà incrociarsi i destini delle due metà delle classifiche. Une nessuno scontro diretto. Anzi, con l’eccezione del Napoli impegnato col Sassuolo, le altre coinquiline dei piani alti se la dovranno tutte vedere con le concorrenti per la salvezza. A partire dalla Lazio, impegnata (ma probabilmente non martedì) contro un Torino decimato dai casi Covid e al centro di un potenziale conflitto tra autorità sulla falsariga di quello ad ottobre per Juventus e Napoli. Stavolta i positivi sono molti di più (dieci nel gruppo squadra), con tanto di variante inglese e con una sentenza del Collegio di garanzia del Coni alle spalle che rimescola le carte in tavolo. “Il nostro orientamento è di giocare, lo abbiamo sempre sostenuto”, dice Dal ...

pfmajorino : Dunque #Bertolaso sostiene che chi ha 79 anni non debba essere vaccinato in via prioritaria. Son allibito dal caos. #Fontanadimettiti - Melaverde21 : RT @Luciano39420470: Nei momenti di angoscia, di sconforto, di Santa solitudine, quando siamo scoraggiati dal caos del mondo ripetiamo a no… - EPaglierini : E aggiungo, senza essere troppo sognatore, che dopo il caos creato dal CDX in Lombardia il PD può vincere senza pro… - munalux : Caos totale nella programmazione delle vaccinazioni: la sanità, spesso eccellente dal punto di vista medico, è un… - Magamag76377872 : RT @claudio_2022: Caro Francesco non si inginocchiarà nessuno dei moralmente superiori, sono folgorati dal diversamente italiano, dai pirat… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal caos Nemesi Via dalla disperazione , dal ricatto e dalla rapina, via dal caos del buonsenso, via dalla paralisi, dalla pacificazione inerte, dal pianto sommesso, dalla fiducia sconfinata, via dalla parola ...

Lo strano caso di Porto Cesareo, corsa di turisti e pensionati a prendere casa Porto Cesareo rappresenta per molti l'isola che non c'è, un piccolo paradiso lontano dal caos, dal rumore, dalla velocità. Se durante il periodo estivo raggiungiamo le oltre 200mila presenze in ...

La destra blocca il riconteggio, Ecuador a un passo dal caos Il Manifesto Dieci nuovi candidati, il Premio Strega entra nel vivo Venerdì 5 marzo è l’ultimo giorno per proporre titoli. In gara Teresa Ciabatti presentata dal due volte vincitore del premio Sandro Veronesi. Finora i nomi sono 45 ...

Caos migranti al centro di Monastir: “Prima o poi ci scappa il morto” Caos migranti al centro di Monastir ... perché si è ormai capito che l’immigrazione dall’Algeria al sud Sardegna non importa niente a nessuno, perché si sarebbe in qualche modo arginato il fenomeno ...

