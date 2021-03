Coronavirus, dolore cronico per il 4% dei pazienti più gravi: lo studio del Pascale (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Stanchezza e affanno, ma soprattutto dolori alle articolazioni, ai muscoli, al torace che non passano anche a distanza di settimane o mesi dalla diagnosi di Covid-19: è la sindrome post-Coronavirus che si stima riguardi, con almeno un sintomo, fino all’80% dei contagiati. Il 4% dei pazienti più gravi, che dopo aver contratto Sars-CoV-2 sono stati ricoverati e hanno avuto bisogno di un aiuto per la respirazione o sono addirittura stati intubati in terapia intensiva, una volta guariti devono fare i conti con sequele dolorose molto pesanti che restano croniche per mesi anche dopo la risoluzione dell’infezione. Si tratta di almeno 3mila campani che vanno ad aggiungersi ai 200mila che già soffrono di dolore cronico, per esempio da lombalgia o artrosi. Lo sottolineano gli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Stanchezza e affanno, ma soprattutto dolori alle articolazioni, ai muscoli, al torace che non passano anche a distanza di settimane o mesi dalla diagnosi di Covid-19: è la sindrome post-che si stima riguardi, con almeno un sintomo, fino all’80% dei contagiati. Il 4% deipiù, che dopo aver contratto Sars-CoV-2 sono stati ricoverati e hanno avuto bisogno di un aiuto per la respirazione o sono addirittura stati intubati in terapia intensiva, una volta guariti devono fare i conti con sequele dolorose molto pesanti che restano croniche per mesi anche dopo la risoluzione dell’infezione. Si tratta di almeno 3mila campani che vanno ad aggiungersi ai 200mila che già soffrono di, per esempio da lombalgia o artrosi. Lo sottolineano gli ...

giampie3 : Madre SS intercedi con il buon Gesù per avere la grazia di fermare il Coronavirus che tanto dolore ha provocato in… - manulamanuz57 : RT @rep_bari: Coronavirus, muore dipendente dell'Anagrafe di Bari: il dolore dei colleghi. Decaro: 'Accelerare vaccinazioni per chi lavora… - rep_bari : Coronavirus, muore dipendente dell'Anagrafe di Bari: il dolore dei colleghi. Decaro: 'Accelerare vaccinazioni per c… - Ticinonline : Negli Usa mezzo milione di morti da Covid: «Il dolore non ci anestetizzi» #covid #coronavirus #biden -