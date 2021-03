Coia: per mercati criteri di salvaguardia ma sì a bandi (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – “Non si vede altra strada se quella di applicare le norme, a maggior ragione nel contesto romano che e’ molto particolare per storia e caratteristiche. I mercati e le edicole sono realta’ culturali e tradizionali.” “Valuteremo quindi criteri di salvaguardia. Pero’ dobbiamo prevedere formule che rendano possibile l’accesso all’esercizio di commercio su area pubblica anche ad altri cittadini e giovani imprenditori che potrebbero partecipare ai bandi”. Cosi’ l’assessore capitolino al Commercio, Andrea Coia, nel corso dell’intervento in aula che ha aperto la seduta dell’Assemblea Capitolina dedicata alla decisione dell’amministrazione Raggi di non rinnovare le licenze agli ambulanti. Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – “Non si vede altra strada se quella di applicare le norme, a maggior ragione nel contesto romano che e’ molto particolare per storia e caratteristiche. Ie le edicole sono realta’ culturali e tradizionali.” “Valuteremo quindidi. Pero’ dobbiamo prevedere formule che rendano possibile l’accesso all’esercizio di commercio su area pubblica anche ad altri cittadini e giovani imprenditori che potrebbero partecipare ai”. Cosi’ l’assessore capitolino al Commercio, Andrea, nel corso dell’intervento in aula che ha aperto la seduta dell’Assemblea Capitolina dedicata alla decisione dell’amministrazione Raggi di non rinnovare le licenze agli ambulanti.

zazoomblog : Coia: applicare limiti a numero posteggi per titolare - #Coia: #applicare #limiti #numero - ConfcommRoma : Il Presidente #FipeRoma Paolantoni: “L’assessore Coia ha mostrato grande attenzione alle nostre richieste e dunque… - SunnySabry : RT @diarioromano: In #Francia il “premio” per le città violentate dai cartelloni pubblicitari. Mentre i francesi difendono le #periferie d… - Invinctus1 : RT @diarioromano: In #Francia il “premio” per le città violentate dai cartelloni pubblicitari. Mentre i francesi difendono le #periferie d… - diarioromano : RT @diarioromano: In #Francia il “premio” per le città violentate dai cartelloni pubblicitari. Mentre i francesi difendono le #periferie d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coia per Riapre al pubblico oggi il Mausoleo di Augusto ... Roma valorizza il suo passato, per guardare al futuro insieme ai cittadini", ha dichiarato la ... l'Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia, l'Assessora alla Crescita culturale ...

Mausoleo di Augusto, il monumento riapre finalmente al pubblico ... Roma valorizza il suo passato, per guardare al futuro insieme ai cittadini' , dichiara la sindaca ... l'assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia; l'assessora alla Crescita ...

Coia: per mercati criteri di salvaguardia ma sì a bandi - RomaDailyNews RomaDailyNews Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l'accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma Per questo, abbiamo voluto dedicarla alle persone messe a dura ... l’Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia, l’Assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci ...

rocco casalino a ciao maschio Niccolò Carratelli per “la Stampa” rocco casalino a ciao maschio Non ce ne voglia Rocco Casalino, ma sembra di essere tornati ai tempi del primo Grande Fratello. Accendi la tv e lo trovi sempre lì, a ...

... Roma valorizza il suo passato,guardare al futuro insieme ai cittadini", ha dichiarato la ... l'Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Andrea, l'Assessora alla Crescita culturale ...... Roma valorizza il suo passato,guardare al futuro insieme ai cittadini' , dichiara la sindaca ... l'assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro Andrea; l'assessora alla Crescita ...Per questo, abbiamo voluto dedicarla alle persone messe a dura ... l’Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia, l’Assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci ...Niccolò Carratelli per “la Stampa” rocco casalino a ciao maschio Non ce ne voglia Rocco Casalino, ma sembra di essere tornati ai tempi del primo Grande Fratello. Accendi la tv e lo trovi sempre lì, a ...