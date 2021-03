Ci sono alcuni problemi TIM, non funziona rete a tutti il 1 marzo (Di lunedì 1 marzo 2021) Si stanno registrando alcuni problemi TIM in questo lunedì 1 marzo: non funziona la rete, in particolare quella della linea fissa di casa e tanti clienti dell’operatore sono in difficoltà nell’utilizzo del servizio di navigazione sia per esigenze lavorative che per quelle di studio. Sul sito Downdetector è possibile osservare la curva delle segnalazioni dei problemi TIM odierni che si quantificano nell’ordine del centinaio, almeno al momento di questa pubblicazione. Non si tratterebbe dunque di un vero e proprio down diffuso ma di anomalie comunque vistose per un certo numero di clienti. Come già messo in evidenza, sarebbe la linea fissa di casa a mostrare particolari difficoltà ma non, al contrario, quella mobile. Attraverso i canali social del vettore, non si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Si stanno registrandoTIM in questo lunedì 1: nonla, in particolare quella della linea fissa di casa e tanti clienti dell’operatorein difficoltà nell’utilizzo del servizio di navigazione sia per esigenze lavorative che per quelle di studio. Sul sito Downdetector è possibile osservare la curva delle segnalazioni deiTIM odierni che si quantificano nell’ordine del centinaio, almeno al momento di questa pubblicazione. Non si tratterebbe dunque di un vero e proprio down diffuso ma di anomalie comunque vistose per un certo numero di clienti. Come già messo in evidenza, sarebbe la linea fissa di casa a mostrare particolari difficoltà ma non, al contrario, quella mobile. Attraverso i canali social del vettore, non si ...

