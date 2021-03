Barcellona, arresto Bartomeu: «Piena collaborazione per chiarire i fatti» (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Barcellona ha diramato un comunicato stampa in seguito all’arresto dell’ex presidente Josep Maria Bartomeu. I dettagli Il Barcellona ha diramato un comunicato stampa in seguito alla perquisizione da parte della Mossos d’Esquadra negli uffici della società nel corso dell’indagine sul Barçagate che ha portato anche all’arresto dell’ex presidente Josep Maria Bartomeu. COMUNITCATO – «Il Barcellona ha offerto la sua Piena collaborazione all’autorità giudiziaria e di polizia per chiarire i fatti oggetto di questa indagine. Le informazioni e la documentazione richieste dalla polizia giudiziaria sono state strettamente limitate ai fatti relativi al caso di specie. Il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilha diramato un comunicato stampa in seguito all’dell’ex presidente Josep Maria. I dettagli Ilha diramato un comunicato stampa in seguito alla perquisizione da parte della Mossos d’Esquadra negli uffici della società nel corso dell’indagine sul Barçagate che ha portato anche all’dell’ex presidente Josep Maria. COMUNITCATO – «Ilha offerto la suaall’autorità giudiziaria e di polizia peroggetto di questa indagine. Le informazioni e la documentazione richieste dalla polizia giudiziaria sono state strettamente limitate airelativi al caso di specie. Il ...

DiMarzio : Caso Barçagate e arresto di #Bartomeu, la nota del #Barcellona: 'Piena collaborazione alle autorità giudiziarie' ??… - Giralux : RT @franolivo2: L'arresto dell'ex presidente Bartomeu nasce dal cosiddetto Barçagate: il club pagò una società per diffamare sui social i r… - CinqueNews : Barcellona, ex presidente Laporta: «Scioccato dall’arresto di Bartomeu» - sportface2016 : #barcagate, #Laporta: 'Arresto di #Bartomeu è scioccante' #Barcellona - franolivo2 : L'arresto dell'ex presidente Bartomeu nasce dal cosiddetto Barçagate: il club pagò una società per diffamare sui so… -