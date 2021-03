Barbara D’Urso e Maria de Filippi ancora in guerra (Di lunedì 1 marzo 2021) La lotta mediatica tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi continua senza esclusione di colpi; nell’intervista di Gabriele Pippo, figlio del comico Pippo Franco, andata in onda a Domenica Live molti hanno notato che il programma di Witty tv, Temptation Island, non è stato minimamente menzionato, diventando solo “un reality”. Gabriele Pippo, figlio del noto comico Pippo Franco, è stato uno dei concorrenti di Temptation Island Vip nel 2019; a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 1 marzo 2021) La lotta mediatica traDecontinua senza esclusione di colpi; nell’intervista di Gabriele Pippo, figlio del comico Pippo Franco, andata in onda a Domenica Live molti hanno notato che il programma di Witty tv, Temptation Island, non è stato minimamente menzionato, diventando solo “un reality”. Gabriele Pippo, figlio del noto comico Pippo Franco, è stato uno dei concorrenti di Temptation Island Vip nel 2019; a Articolo completo: dal blog SoloDonna

welikeduel : Ospiti di Barbara D'Urso che non ti aspetti, in un video di Gero Arnone #propagandalive @geroarnone - ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - ricpuglisi : Novità? Zingaretti e Barbara d'Urso escono e fondano un partito? - an__lee : Capisco che sia una 'showgirl' con dieci anni e passa di attività alle spalle, ma non è né Barbara D'Urso, né Ilary… - AndreaBelardi5 : Emozionato al pensiero che da domani non vedrò più l’hashtag #gfvip e potremo tornare a parlare solamente di quanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Mediaset, stop a «Live - Non è la d’Urso». Da aprile un nuovo spazio per la conduttrice Corriere della Sera