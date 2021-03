Abusi sessuali su una minore con disabilità psichica: caccia all’uomo nel savonese (Di martedì 2 marzo 2021) caccia all’uomo in provincia di Savona, dove tre giorni fa si è consumata una atroce violenza ai danni di una minorenne con disturbi psichici. La notizia è trapelata solo nelle ultime ore, dopo giorni di indagini e caccia all’uomo responsabile. Dalle prime indagini, sarebbe escluso che possa essere qualcuno della famiglia. Entra in casa e stupra una minorenne: orrore nel savonese Sono pochi i dettagli riportati di questa vicenda, ma sufficienti a scatenare un’ondata di orrore per l’atrocità del gesto e la fragilità della vittima. Le fonti locali liguri riportano infatti che nella serata di venerdì 26 febbraio, uno sconosciuto sarebbe entrato in una casa, in provincia di Savona. Qui, vive una minorenne affetta da disabilità ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021)in provincia di Savona, dove tre giorni fa si è consumata una atroce violenza ai danni di unanne con disturbi psichici. La notizia è trapelata solo nelle ultime ore, dopo giorni di indagini eresponsabile. Dalle prime indagini, sarebbe escluso che possa essere qualcuno della famiglia. Entra in casa e stupra unanne: orrore nelSono pochi i dettagli riportati di questa vicenda, ma sufficienti a scatenare un’ondata di orrore per l’atrocità del gesto e la fragilità della vittima. Le fonti locali liguri riportano infatti che nella serata di venerdì 26 febbraio, uno sconosciuto sarebbe entrato in una casa, in provincia di Savona. Qui, vive unanne affetta da...

