(Di domenica 28 febbraio 2021) Un vastodi 1270 km quadrati, circa 20 volte la dimensione di Manhattan, ha rotto la piattaforma di ghiaccio Brunt spessa 150 metri in Antartide circa un decennio dopo del rilevamento della prima crepa. Tali eventi di “calving” fanno parte del normale ciclo di vita delle piattaforme glaciali polari e attualmente non ci sono proviene da Database Italia.

L'enormesi è distaccato in mare non lontano dalla base permanente Halley VI. Il team di ricerca composto da 12 membri aveva già lasciato la stazione all'inizio di questo mese a causa dell'...Le spettacolari immagini del British Antarctic Survey Un, grande come la contea di Bedforshire nel Regno Untio, si è staccato dall'enorme piattaforma di ghiaccio Brunt. Il fenomeno arriva a circa dieci anni da quando gli scienziati del ...Un enorme iceberg, grande come la contea di Bedforshire nel Regno Unito con una superficie di 1270 chilometri quadrati, si è staccato dall’enorme piattaforma di ghiaccio Brunt. Lo ha annunciato l’orga ...L’iceberg appena staccatosi ha un’estensione di 1270 km quadrati, più o meno 20 volte l’estensione di Manhattan, e vanta uno spessore medio di 150 metri. La spaccatura ha cominciato ad accelerare prop ...