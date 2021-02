The Sinking City torna su Steam, ma gli sviluppatori vi invitano a non acquistarlo (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo una lunga assenza causata da diatribe fra sviluppatori e publisher, il titolo investigativo a tinte lovecraftiane The Sinking City, è tornato finalmente su Steam. Purtroppo, c'è qualcuno che non vuole vedere quel titolo in vendita: gli sviluppatori. In un tweet pubblicato poche ore fa e condiviso sulla pagina Steam di The Sinking City, gli sviluppatori di Frogwares hanno chiesto pubblicamente agli utenti di non acquistare il gioco. "Frogwares non ha creato la versione di The Sinking City che è attualmente in vendita su Steam. Vi raccomandiamo di non acquistare questa versione. Ulteriori notizie in seguito.". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo una lunga assenza causata da diatribe frae publisher, il titolo investigativo a tinte lovecraftiane The, èto finalmente su. Purtroppo, c'è qualcuno che non vuole vedere quel titolo in vendita: gli. In un tweet pubblicato poche ore fa e condiviso sulla paginadi The, glidi Frogwares hanno chiesto pubblicamente agli utenti di non acquistare il gioco. "Frogwares non ha creato la versione di Theche è attualmente in vendita su. Vi raccomandiamo di non acquistare questa versione. Ulteriori notizie in seguito.". Leggi altro...

