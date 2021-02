Si scommette sui vincitori del Festival di Sanremo: favoriti Colapesce e Dimartino (Di lunedì 1 marzo 2021) Sarà un Festival rivisto causa pandemia ma tanta è l’attesa per l’evento canoro più importante dell’anno. Chi vincerà la 71esima edizione del Festival di Sanremo? Scommesse aperte con Sisal Matchpoint che ogni anno offre un pronostico sul vincitore della rassegna canora. Per gli esperti, il Festival avrà un outsider come protagonista. Infatti nella classifica dei favoriti ci sono Colapesce e Dimartino, il duo siciliano che si presenta a Sanremo con il brano Musica leggerissima, seguito dai Maneskin, il gruppo romano, scoperto a X Factor 2017 che ha raggiunto il successo con hit come Chosen, Torna a casa e la recente Vent’anni. Ci sono poi Fedez e Francesca Michielin, coppia canora consolidata da diverse collaborazioni portate avanti negli anni. A pari ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 1 marzo 2021) Sarà unrivisto causa pandemia ma tanta è l’attesa per l’evento canoro più importante dell’anno. Chi vincerà la 71esima edizione deldi? Scommesse aperte con Sisal Matchpoint che ogni anno offre un pronostico sul vincitore della rassegna canora. Per gli esperti, ilavrà un outsider come protagonista. Infatti nella classifica deici sono, il duo siciliano che si presenta acon il brano Musica leggerissima, seguito dai Maneskin, il gruppo romano, scoperto a X Factor 2017 che ha raggiunto il successo con hit come Chosen, Torna a casa e la recente Vent’anni. Ci sono poi Fedez e Francesca Michielin, coppia canora consolidata da diverse collaborazioni portate avanti negli anni. A pari ...

