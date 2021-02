Pioli: “Due gare non potevano cancellare tutte le cose buone fatte. Ibra? Sembra affaticamento” (Di lunedì 1 marzo 2021) Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Stefano Pioli, ha commentato la vittoria del Milan in casa della Roma. Un successo che fa restare i rossoneri nella corsa scudetto (-4 dall’Inter). Queste le sue parole: “Ho detto ai ragazzi che non potevano essere due gare a toglierci le certezze di oltre un anno. Speravamo di fare meglio in queste settimane ma siamo contenti di questa vittoria importante. contro una avversaria diretta per la corsa ai primi posti. Ci fa uscire da due settimane particolari, non semplici, bravi ragazzi”. Su Tomori: “Ha cominciato da subito a giocare con questa personalità. Continuo a credere che è il collettivo che permette al singolo di esprimersi nel miglior modo possibile. Abbiamo vinto meritatamente una gara importante e difficile”. Sulla tattica: “Abbiamo provato ad essere un po’ attendisti sulla loro ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Stefano, ha commentato la vittoria del Milan in casa della Roma. Un successo che fa restare i rossoneri nella corsa scudetto (-4 dall’Inter). Queste le sue parole: “Ho detto ai ragazzi che nonessere duea toglierci le certezze di oltre un anno. Speravamo di fare meglio in queste settimane ma siamo contenti di questa vittoria importante. contro una avversaria diretta per la corsa ai primi posti. Ci fa uscire da due settimane particolari, non semplici, bravi ragazzi”. Su Tomori: “Ha cominciato da subito a giocare con questa personalità. Continuo a credere che è il collettivo che permette al singolo di esprimersi nel miglior modo possibile. Abbiamo vinto meritatamente una gara importante e difficile”. Sulla tattica: “Abbiamo provato ad essere un po’ attendisti sulla loro ...

