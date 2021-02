Nietzsche | il fuggitivo

Leggi su panorama

(Di domenica 28 febbraio 2021) L'uomo del dubbio che ha rivoluzionato il pensiero si spostava di continuo, inquieto e solitario, attraverso l'Europa. Un libro ne traccia i vagabondaggi dalla Germania alla Francia, dalla Svizzera all'Italia in cerca di un'armonia impossibile. D'altra parte, diceva lui stesso: «Io sono dinamite». «Signore cerca confortevole appartamento al piano terra, fresco, silenzioso e in zona non commerciale. Rispondere con il codice FN246». Era Friedrich. Uno dei più grandi filosofi della storia, il dinamitardo del pensiero, colui che terremotò i codici morali della società, era un affittuario seriale. Nella seconda metà dell'Ottocento l'annuncio è finito sulle gazzette di mezza Europa, di sicuro da Basilea a Lucerna, da Lipsia a Sankt Moritz, da Marienbad a Genova, Venezia, Rapallo, Nizza, Jena, Torino. Poi il manicomio. Malato e solitario, all'inseguimento dell'uomo ...