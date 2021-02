Napoli, bentornato Mertens: il belga è l’uomo che serve a Gattuso (Di domenica 28 febbraio 2021) Contro il Benevento, Dries Mertens è tornato al gol. Ora Gattuso ha finalmente il suo attaccante Dries Mertens è tornato. E forse lo ha fatto nel momento in cui il Napoli ne aveva più bisogno. Dopo il 20? contro il Granada, al rientro dopo la ricaduta dell’infortunio alla caviglia, il belga è partito a sorpresa da titolare contro il Benevento ed ha subito fatto capire quanto pesante sia stata la sua assenza per gli azzurri. Ciruzzo ci ha messo 34 minuti per mettere le cose in chiaro e sbloccare il derby campano con una rete da punta vera, d’opportunismo con un tap-in al centro dell’area di rigore. Gattuso ha puntato sugli ottimi precedenti di Mertens contro i giallorossi. Nell’unico precedente in Serie A contro il Benevento in terra partenopea, il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Contro il Benevento, Driesè tornato al gol. Oraha finalmente il suo attaccante Driesè tornato. E forse lo ha fatto nel momento in cui ilne aveva più bisogno. Dopo il 20? contro il Granada, al rientro dopo la ricaduta dell’infortunio alla caviglia, ilè partito a sorpresa da titolare contro il Benevento ed ha subito fatto capire quanto pesante sia stata la sua assenza per gli azzurri. Ciruzzo ci ha messo 34 minuti per mettere le cose in chiaro e sbloccare il derby campano con una rete da punta vera, d’opportunismo con un tap-in al centro dell’area di rigore.ha puntato sugli ottimi precedenti dicontro i giallorossi. Nell’unico precedente in Serie A contro il Benevento in terra partenopea, il ...

