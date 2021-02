Napoli | 23enne arrestato per spaccio a seguito di un inseguimento

Leggi su anteprima24

– Durante la giornata di ieri sabato 27 febbraio unè statoperdi droga a Scampia, precisamente in viale della Resistenza, nella vela rossa. Il ragazzo, Renato d'Urso, è stato colto in flagrante dalle forze dell'ordine mentre cedeva delle bustine ad altri giovani. Una volta resosi conto della presenza dei carabinieri ha iniziato la fuga. Questa però non è durata molto e dopo un breveè stato bloccato e i carabinieri hanno rinvenuto due stecche di hashish e 140 euro in contante ritenuto provento illecito. Renato al momento è ai domiciliari in attesa di giudizio.