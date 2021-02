"Mi dicono dalla Brianza che...". La scelta radicale di Francesca Pascale, bomba di gossip sulla ex di Berlusconi (Di domenica 28 febbraio 2021) Nessuna nuvola nell'amicizia tra Paola Turci e Francesca Pascale: l'amicizia è tornata a brillare dopo un periodo di appannamento. Lo dice Dagospia. Vero? Falso? Spero vero. Intanto, mi dicono dalla Brianza, Franci ha lasciato, o starebbe per togliere gli ultimi scatoloni, da Villa Maria, la casa che aveva appena ristrutturato per lei Silvio Berlusconi, ma l'amore è finito, Silvio ora ha accanto a sé Marta Fascina e, dato che la casa di Arcore vede ormai la sede di Forza Italia, andrà a Villa Maria con i suoi 30 cani. di Roberto Alessi(tratto da "Alta Portineria", la rubrica su Libero) ***Oltre al gossip, la politica. Qui sotto vi riproponiamo l'intervento di Gianfranco Rotondi pubblicato su Libero di sabato 27 febbraio, in cui chiede a Silvio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Nessuna nuvola nell'amicizia tra Paola Turci e: l'amicizia è tornata a brillare dopo un periodo di appannamento. Lo dice Dagospia. Vero? Falso? Spero vero. Intanto, mi, Franci ha lasciato, o starebbe per togliere gli ultimi scatoloni, da Villa Maria, la casa che aveva appena ristrutturato per lei Silvio, ma l'amore è finito, Silvio ora ha accanto a sé Marta Fascina e, dato che la casa di Arcore vede ormai la sede di Forza Italia, andrà a Villa Maria con i suoi 30 cani. di Roberto Alessi(tratto da "Alta Portineria", la rubrica su Libero) ***Oltre al, la politica. Qui sotto vi riproponiamo l'intervento di Gianfranco Rotondi pubblicato su Libero di sabato 27 febbraio, in cui chiede a Silvio ...

