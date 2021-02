Magrini (Aifa): "Dose unica? Meglio di no. Sputnik è ottimo, ma..." (Di domenica 28 febbraio 2021) Il tema è sul tavolo dell’Aifa e del Consiglio Superiore di Sanità: è percorribile la strategia di somministrare una sola Dose a tutti, ritardando il richiamo, come si fa in Gran Bretagna? ”È una strategia possibile quella di favorire una vaccinazione più rapida, anche se non ottimale, del doppio di persone” dice Nicola Magrini, direttore dell’Agenzia italiana del farmaco in un’intervista al Corriere della Sera, precisando che “la scelta finale spetterà al Governo”. La sua idea è che certamente è “Meglio indossare due scarpe buone che una sola malandata”, la situazione di oggi in Italia è “meno grave” di quella che portò i britannici a cambiare strategia, e in generale “credo sia Meglio dare la doppia Dose al numero giusto di persone piuttosto che una sola al doppio di persone”. Altro ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Il tema è sul tavolo dell’e del Consiglio Superiore di Sanità: è percorribile la strategia di somministrare una solaa tutti, ritardando il richiamo, come si fa in Gran Bretagna? ”È una strategia possibile quella di favorire una vaccinazione più rapida, anche se non ottimale, del doppio di persone” dice Nicola, direttore dell’Agenzia italiana del farmaco in un’intervista al Corriere della Sera, precisando che “la scelta finale spetterà al Governo”. La sua idea è che certamente è “indossare due scarpe buone che una sola malandata”, la situazione di oggi in Italia è “meno grave” di quella che portò i britannici a cambiare strategia, e in generale “credo siadare la doppiaal numero giusto di persone piuttosto che una sola al doppio di persone”. Altro ...

