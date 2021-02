M5S: vertice all’hotel Forum di Roma, ci sono anche Grillo e Conte (2) (Di domenica 28 febbraio 2021) (Adnkronos) – La riunione è in corso nella terrazza dell’ultimo piano, con vista mozzafiato sui fori imperiali. Grillo è arrivato con un casco sul capo, un casco bianco con la visiera ‘anti-Covid’ scesa davanti al volto, in stile astronauta. Conte invece è arrivato con la sua scorta, ma ha percorso a piedi l’ultimo tratto, affiancato dall’ex capo scorta che lavora ancora al suo servizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021) (Adnkronos) – La riunione è in corso nella terrazza dell’ultimo piano, con vista mozzafiato sui fori imperiali.è arrivato con un casco sul capo, un casco bianco con la visiera ‘anti-Covid’ scesa davanti al volto, in stile astronauta.invece è arrivato con la sua scorta, ma ha percorso a piedi l’ultimo tratto, affiancato dall’ex capo scorta che lavora ancora al suo servizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

