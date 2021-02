M5S, summit con Grillo e Conte. "Progetto rifondativo, l'ex premier ha accolto l'invito" (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 febbraio 2021 - Giuseppe Conte al centro della scena pentastellata. L'ex premier "ha raccolto l'invito a elaborare nei prossimi giorni un Progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle - si ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 febbraio 2021 - Giuseppeal centro della scena pentastellata. L'ex"ha rl'a elaborare nei prossimi giorni uncon il Movimento 5 Stelle - si ...

Corriere : M5S, in corso vertice con Conte e Grillo: summit a Roma - Agenzia_Ansa : In corso il vertice dello stato maggiore del M5S sul futuro del Movimento. Partecipa anche l'ex premier Conte. Gril… - Agenzia_Ansa : E' in corso a Roma il vertice dello stato maggiore del M5S. Beppe Grillo è arrivato all'hotel Forum di Roma. Il co… - GianniVezzani1 : M5s, summit a Roma con Conte e Grillo. Per l'ex premier pronto un ruolo ad hoc - Politica - ANSA - fisco24_info : M5S, Grillo: 'E' il momento di andare lontano': 'Abbiamo spirito e idee' dice il garante del Movimento a poche ore… -