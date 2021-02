M5S: in corso summit con Grillo su futuro Movimento e ruolo Conte (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, è in corso il summit voluto da Beppe Grillo con lo stato maggiore del M5S sul futuro del Movimento e il ruolo da affidare all’ex premier Giuseppe Conte. Bocche cucite dai partecipanti sulla location dell’incontro, che inizialmente avrebbe dovuto tenersi a Marina di Bibbona. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, è inilvoluto da Beppecon lo stato maggiore del M5S suldele ilda affidare all’ex premier Giuseppe. Bocche cucite dai partecipanti sulla location dell’incontro, che inizialmente avrebbe dovuto tenersi a Marina di Bibbona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

