Khassoggi | Calenda | ' norma per impedire eletti a libro paga Stato straniero'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Ho detto con chiarezza quello che penso su Renzi e Arabia Saudita. Ma invece di continuare questa discussione all'infinito sarebbe meglio varare unache vieti ad un rappresentante in carica di percepire soldi direttamente o indirettamente da un Governo". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo. "Questaesiste per i partiti relativamente a tutti i soggetti stranieri. Tanto più dovrebbe valere per redditi personali. Un Governo può decidere di avere rapporti con un regime totalitario, un parlamentare non può essere suldi un Governo o di enti controllati", aggiunge