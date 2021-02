Inter-Genoa, Conte: “In campo con l’approccio giusto e la giusta determinazione” (Di domenica 28 febbraio 2021) Antonio Conte nel post partita di Inter-Genoa, match della 24esima giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, al termine del match vinto per 3 a 0 contro il Genoa, e valevole per la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Guarderai la partita stasera?“Sì, anche perché il calcio è la mia passione. E’ una bella partita e la guarderò sicuramente”. Questa sembra una prova di maturità superata, che segnale è? Quanto siete Contenti?“Abbiamo giocato contro il Genoa che era in un ottimo stato di forma e nell’ultimo periodo ha fatto solo un punto in meno di noi. Abbiamo fatto bene, col giusto approccio e la ... Leggi su intermagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Antonionel post partita di, match della 24esima giornata della Serie A L’allenatore dell’Antonio, al termine del match vinto per 3 a 0 contro il, e valevole per la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Guarderai la partita stasera?“Sì, anche perché il calcio è la mia passione. E’ una bella partita e la guarderò sicuramente”. Questa sembra una prova di maturità superata, che segnale è? Quanto sietenti?“Abbiamo giocato contro ilche era in un ottimo stato di forma e nell’ultimo periodo ha fatto solo un punto in meno di noi. Abbiamo fatto bene, colapproccio e la ...

