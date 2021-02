Inter-Genoa 3-0, Lukaku: “Siamo primi in classifica e non dobbiamo mollare” (Di domenica 28 febbraio 2021) “Stiamo crescendo. Siamo primi in classifica, è una buona sensazione per noi. Ma dobbiamo continuare e non mollare. Lo scorso anno abbiamo perso alcune di queste partite. Sono molto contento della vittoria ma ora penSiamo al Parma“. Lo ha dichiarato l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, dopo la vittoria per 3-0 ai danni del Genoa. “Queste partite per noi sono un’opportunità per dare un segnale agli altri. Ma il campionato è lungo, dobbiamo guardare partita dopo partita. Per noi questo era un test per vedere dove ci troviamo. Abbiamo fatto tre gol, non ne abbiamo preso e questo è buono per il futuro – ha aggiunto il centravanti belga ai microfoni di Sky Sport -. I miei margini di miglioramento? Non ci sono solo io. ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) “Stiamo crescendo.in, è una buona sensazione per noi. Macontinuare e non. Lo scorso anno abbiamo perso alcune di queste partite. Sono molto contento della vittoria ma ora penal Parma“. Lo ha dichiarato l’attaccante dell’, Romelu, dopo la vittoria per 3-0 ai danni del. “Queste partite per noi sono un’opportunità per dare un segnale agli altri. Ma il campionato è lungo,guardare partita dopo partita. Per noi questo era un test per vedere dove ci troviamo. Abbiamo fatto tre gol, non ne abbiamo preso e questo è buono per il futuro – ha aggiunto il centravanti belga ai microfoni di Sky Sport -. I miei margini di miglioramento? Non ci sono solo io. ...

