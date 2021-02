Il placet delle Regioni al dpcm, Zaia in pressing sulla scuola (Di domenica 28 febbraio 2021) Lo strumento è lo stesso del Governo Conte - il dpcm - ma l’elemento che può marcare una discontinuità per il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi è come si arriva alle regole anti Covid. Quelle che entreranno in vigore dal 6 marzo e che dureranno per un mese, fino al 6 aprile. I dpcm emanati dal vecchio governo hanno avuto una genesi assai disordinata, rissosa, last minute, con le Regioni e i ministri a discutere fino all’ultimo minuto. Bozze, testi riscritti, ultimatum. Il clima, adesso, è decisamente cambiato. In vista del nuovo provvedimento, che sarà firmato dal premier tra lunedì e martedì, la Conferenza delle Regioni ha mandato il suo parere. È un sostanziale via libera. Certo non mancano le osservazioni, certo alcuni governatori, come Luca Zaia, vorrebbero criteri più ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Lo strumento è lo stesso del Governo Conte - il- ma l’elemento che può marcare una discontinuità per il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi è come si arriva alle regole anti Covid. Quelle che entreranno in vigore dal 6 marzo e che dureranno per un mese, fino al 6 aprile. Iemanati dal vecchio governo hanno avuto una genesi assai disordinata, rissosa, last minute, con lee i ministri a discutere fino all’ultimo minuto. Bozze, testi riscritti, ultimatum. Il clima, adesso, è decisamente cambiato. In vista del nuovo provvedimento, che sarà firmato dal premier tra lunedì e martedì, la Conferenzaha mandato il suo parere. È un sostanziale via libera. Certo non mancano le osservazioni, certo alcuni governatori, come Luca, vorrebbero criteri più ...

