Icardi sul letto con l’ossigeno | allarme tra i fan Poi la spiegazione e le polemiche

(Di domenica 28 febbraio 2021) Una foto che ha fatto rapidamente il giro del web e che ha allarmato tutti i fan. Mauroha pubblicato un’immagine dove si mostra allungato su un, con la maschera dele visibilmente sofferente. Una foto che ha messo paura a tutti gli appassionati di calcio, che hanno subito immaginato un contagio da coronavirus per l’ex attaccante dell’Inter. Niente di tutto questo, dato chestava semplicemente svolgendo una seduta post-allenamento per il recupero a livello cardio-respiratorio assieme agli altri giocatori del Paris Saint-Germain, la formazione francese in cui milita oggi il bomber argentino. Lo “scherzo” dinon è affatto piaciuto al popolo del web, che ha criticato pesantemente il calciatore per non aver tenuto conto del fatto che milioni di persone ...

