Giuseppe Conte nei 5 Stelle: riunione con Grillo, annuncio UFFICIALE (Di domenica 28 febbraio 2021) Nella mattinata di oggi si è tenuta a Roma una riunione tra l’ex Premier Giuseppe Conte e gli esponenti principali del Movimenti 5 Stelle. Previsto un ruolo per il professore?… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 febbraio 2021) Nella mattinata di oggi si è tenuta a Roma unatra l’ex Premiere gli esponenti principali del Movimenti 5. Previsto un ruolo per il professore?… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

petergomezblog : In corso il vertice M5s con Beppe Grillo e Giuseppe Conte: si discute della leadership del Movimento - fattoquotidiano : Il vertice per convincere Giuseppe Conte a prendersi il M5S si terrà oggi, come previsto [di @lucadecarolis] - davidallegranti : Toninelli: 'Draghi ha la grande fortuna di poter seguire la strada tracciata da Giuseppe Conte'. Vero, però per imboccarne subito un'altra. - Noovyis : (M5s, Giuseppe Conte ci sta. Quale sarà il ruolo dell’ex premier nel Movimento?) Playhitmusic - - Roky99760738 : RT @jacopo_iacoboni: Leggo che Giuseppe Conte, l’uomo che secondo Zingaretti-Bettini doveva essere il “federatore” e il “punto di riferimen… -