Discriminazione sindacale | all’Hitachi di Pistoia la “triade” esclude l’Ugl dai tavoli di trattative

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb – Che il sindacato erede della Cisnal non sia visto con favore per motivi politici da Cgil, Cisl e Uil è cosa risaputa. Può così capitare che la cosiddetta “”, invece di pensare esclusivamente a difendere i diritti dei lavoratori, si allei con i “padroni” per discriminarla. E’ questo il caso delallo stabilimento Hitachi di. Un “cordone sanitario” di isolamento Da gennaio sono in corso una serie di incontri tra azienda e parti sociali per discutere il piano di fusione tra Hitachi Rail Sts (ex Ansaldo Sts del gruppo Finmeccanica) e Hitachi Rail (ex Ansaldo Breda). Ugl è uno dei sindacati numericamente più rappresentativi nello stabilimento dima è in corso un’operazione di isolamento nei suoi confronti da parte di azienda e ...