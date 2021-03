Da oggi uno studente su tre tornerà in didattica a distanza (Di domenica 28 febbraio 2021) Oltre 3 milioni di studenti da domani seguiranno le lezioni da casa: 800 mila bambini della scuola dell’infanzia e primaria, quasi mezzo milione di alunni delle medie e 1 milione e 800 mila studenti delle superiori. Gli obiettivi sono la vaccinazione degli insegnanti e l’aumento della qualità della DAD, con il raggiungimento di tutti gli studenti, e con tutte le misure di accompagnamento necessarie. Forse la terza ondata di Covid sta arrivando ai portoni delle scuole e, tra decreti del Ministero della sanità e ordinanze dei presidenti delle Regioni, le aule che si stavano riempiendo gradualmente riducendo la didattica a distanza e accogliendo sempre più alunni in presenza, si stanno nuovamente svuotando con il fondato timore che l’emergenza colpisca pesantemente gli apprendimenti, compromettendo anche questo secondo anno scolastico della pandemia. Ma ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Oltre 3 milioni di studenti da domani seguiranno le lezioni da casa: 800 mila bambini della scuola dell’infanzia e primaria, quasi mezzo milione di alunni delle medie e 1 milione e 800 mila studenti delle superiori. Gli obiettivi sono la vaccinazione degli insegnanti e l’aumento della qualità della DAD, con il raggiungimento di tutti gli studenti, e con tutte le misure di accompagnamento necessarie. Forse la terza ondata di Covid sta arrivando ai portoni delle scuole e, tra decreti del Ministero della sanità e ordinanze dei presidenti delle Regioni, le aule che si stavano riempiendo gradualmente riducendo lae accogliendo sempre più alunni in presenza, si stanno nuovamente svuotando con il fondato timore che l’emergenza colpisca pesantemente gli apprendimenti, compromettendo anche questo secondo anno scolastico della pandemia. Ma ...

