Covid, sale il tasso di contagio. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA – Il tasso di positività da coronavirus sale oggi al 6,7% (ieri 5,8%) dopo i 17.455 nuovi casi emersi nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 257.024 tamponi effettuati. E’ quanto emerge nel quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Leggi su dire (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA – Il tasso di positività da coronavirus sale oggi al 6,7% (ieri 5,8%) dopo i 17.455 nuovi casi emersi nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 257.024 tamponi effettuati. E’ quanto emerge nel quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

Agenzia_Ansa : Il tasso di positività è al 6,8%, in aumento rispetto al 5,8% di ieri. Sono 257.024 i test (molecolari e antigenici… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - GiaPettinelli : Covid, 1068 casi in Toscana, tasso positivi sale al 5,59% - Toscana - - OblomovA74 : RT @Agenzia_Ansa: Il tasso di positività è al 6,8%, in aumento rispetto al 5,8% di ieri. Sono 257.024 i test (molecolari e antigenici) effe… - ElioLannutti : RT @Agenzia_Ansa: Il tasso di positività è al 6,8%, in aumento rispetto al 5,8% di ieri. Sono 257.024 i test (molecolari e antigenici) effe… -