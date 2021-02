Covid, Bonaccini avverte: “Marzo sarà difficile, pronti a restrizioni in Emilia-Romagna” (Di domenica 28 febbraio 2021) “sarà un Marzo molto difficile. La terza ondata che ha già colpito la Germania, l’Inghilterra, la Francia, sta colpendo una parte d’Italia, tra cui l’Emilia-Romagna“. Così il governatore della regione Stefano Bonaccini, a ‘Non e’ la D’Urso’ su Canale 5. “Io ho il dovere di prendere decisioni. Saremo pronti a ogni restrizione per tutelare le persone e far riabbassare la curva che sta risalendo in maniera molto pesante e poi per avere primavera e estate che possa andare in maniera migliore“, ha concluso il numero uno della conferenza Stato-Regioni. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) “unmolto. La terza ondata che ha già colpito la Germania, l’Inghilterra, la Francia, sta colpendo una parte d’Italia, tra cui l’“. Così il governatore della regione Stefano, a ‘Non e’ la D’Urso’ su Canale 5. “Io ho il dovere di prendere decisioni. Saremoa ogni restrizione per tutelare le persone e far riabbassare la curva che sta risalendo in maniera molto pesante e poi per avere primavera e estate che possa andare in maniera migliore“, ha concluso il numero uno della conferenza Stato-Regioni. SportFace.

