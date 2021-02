C’è Posta Per Te, Maria De Filippi s’infuria con la figlia che non parla più al padre: “Non c’è un cavolo da ridere” (Di domenica 28 febbraio 2021) Nuovo dramma familiare a C’è Posta Per Te, ieri sera Danilo ha chiesto aiuto a Maria per chiarire con la figlia Martina. La 22enne prima del lockdown del 2020 ha presentato il suo primo fidanzato in famiglia, raccontando anche le difficoltà economiche in cui versava la famiglia del ragazzo. L’uomo non ha preso bene questa scoperta e sono iniziati i primi dissapori e la figlia si è trasferita a casa del suo compagno. Tutto si è aggravato quando Martina ha confessato di essere incinta pochi mesi dopo l’inizio della frequentazione con Francesco. Danilo ha messo in dubbio le capacità di Francesco e sua madre Katia (che sono anche stati aiutati dalla Caritas) di poter contribuire a dare un futuro al piccolo in arrivo. Dopo l’ennesima lite Danilo, Martina e Francesco hanno chiarito e l’uomo ha chiesto solo di poter vedere la ... Leggi su biccy (Di domenica 28 febbraio 2021) Nuovo dramma familiare a C’èPer Te, ieri sera Danilo ha chiesto aiuto aper chiarire con laMartina. La 22enne prima del lockdown del 2020 ha presentato il suo primo fidanzato in famiglia, raccontando anche le difficoltà economiche in cui versava la famiglia del ragazzo. L’uomo non ha preso bene questa scoperta e sono iniziati i primi dissapori e lasi è trasferita a casa del suo compagno. Tutto si è aggravato quando Martina ha confessato di essere incinta pochi mesi dopo l’inizio della frequentazione con Francesco. Danilo ha messo in dubbio le capacità di Francesco e sua madre Katia (che sono anche stati aiutati dalla Caritas) di poter contribuire a dare un futuro al piccolo in arrivo. Dopo l’ennesima lite Danilo, Martina e Francesco hanno chiarito e l’uomo ha chiesto solo di poter vedere la ...

