C’è Posta per Te, Gerry Scotti ospite: è lui il regalo di Cristina a Patrizio (Di domenica 28 febbraio 2021) Nell’ultima puntata di C’è Posta per Te andata in onda ieri sera, sabato 27 febbraio 2021, Gerry Scotti è stato ospite nel people show condotto da Maria De Filippi ed è stato lui il protagonista della storia di Cristina e Patrizio: una giovane coppia innamorata di Roma e che ha due figli, Ludovica e Alessandro. Cristina ha scritto a C’è Posta per te perché voleva fare un regalo, una sorpresa e una vera e propria dichiarazione d’amore a Patrizio: il ragazzo che è riuscito a rubarle il cuore, che l’ha scelta fra tante e che gli è stato accanto nei momenti difficili che ha dovuto passare. Con la complicità della conduttrice, la ragazza ha scritto una lettera al proprio compagno e a fargli ricevere come ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 28 febbraio 2021) Nell’ultima puntata di C’èper Te andata in onda ieri sera, sabato 27 febbraio 2021,è statonel people show condotto da Maria De Filippi ed è stato lui il protagonista della storia di: una giovane coppia innamorata di Roma e che ha due figli, Ludovica e Alessandro.ha scritto a C’èper te perché voleva fare un, una sorpresa e una vera e propria dichiarazione d’amore a: il ragazzo che è riuscito a rubarle il cuore, che l’ha scelta fra tante e che gli è stato accanto nei momenti difficili che ha dovuto passare. Con la complicità della conduttrice, la ragazza ha scritto una lettera al proprio compagno e a fargli ricevere come ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - Luanaisme : Ma vi fa tanto schifo vedete c'è posta per te il sabato sera e commentare su Twitter? #Milano - tuttopuntotv : C’è Posta per Te, Gerry Scotti ospite: è lui il regalo di Cristina a Patrizio #cepostaperte - cvrcvma : la mia paura più grande è che un giorno mi suonino al citofono ed è il postino di c’è posta per te - GDS_it : #Cèpostaperte, #MariaDeFilippi sbotta contro l'ospite in studio: 'Non c'è nulla da ridere' -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta InfiniBand Opportunità, rischi e fattori trainanti delle dinamiche di mercato fino al 2030 - Genovagay Genova Gay