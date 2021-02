Auto nel fiume a Camerata Cornello | muore 55enne

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 febbraio 2021) Un uomo di 55 anni, G.B., è morto a seguito di un grave incidente d’, in Valle Brembana. L’uomo, residente in paese, sarebbe uscito di strada a bordo della sua utilitaria, rompendo un muretto in pietra e finendo con l’sul greto delBrembo. L’allarme è scattato poco prima delle 8,30 di domenica 28 febbraio, quando un passante ha notato l’nel. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’medica, oltre ai carabinieri di Bergamo e Zogno per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Accertamenti in corso. L'articolo BergamoNews.