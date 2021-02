Vaccino anti covid: con Draghi si cambia strategia, monodose a più persone (Di sabato 27 febbraio 2021) La strategia italiana rispetto ai vaccini cambia completamente strategia. Lo ha stabilito il presidente del Consiglio Mario Draghi. Leggi anche: Il nuovo piano vaccini del Lazio: i soggetti fragili dovranno aspettare Il cambio di strategia Il cambio di strategia rispetto ai vaccini anti covid riguarda l’accelerazione della somministrazione della prima dose a un maggior numero di persone, senza la conservazione, per la dose successiva, di una quota dei vaccini, come invece si era fatto fino a ora. Pertanto, facendo due conti, la quota dei vaccinati subito sale a due milioni di persone in più rispetto a prima. Le varianti Draghi sostiene che non si possa più aspettare poiché le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) Laitaliana rispetto ai vaccinicompletamente. Lo ha stabilito il presidente del Consiglio Mario. Leggi anche: Il nuovo piano vaccini del Lazio: i soggetti fragili dovranno aspettare Il cambio diIl cambio dirispetto ai vacciniriguarda l’accelerazione della somministrazione della prima dose a un maggior numero di, senza la conservazione, per la dose successiva, di una quota dei vaccini, come invece si era fatto fino a ora. Pertanto, facendo due conti, la quota dei vaccinati subito sale a due milioni diin più rispetto a prima. Le varisostiene che non si possa più aspettare poiché le ...

