(Di sabato 27 febbraio 2021) In otto, distanziati, con le mascherine e impegnati in un’attività più che legittima: una. Eppure sono stati multati per assembramento. È successo agli esponenti di FdI diche oggi hanno organizzato l’incontro per ufficializzare l’ingresso del deputato Gianluca Vinci nel partito. Al termine della, proprio per evitare anche il più piccolo assembramento, gli esponenti di FdI sono usciti in strada. Ed è lì che sono stati raggiunti da ben tredella polizia municipale. «Un fatto gravissimo», ha commentato il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, annunciando un’interrogazione al ministro Luciana Lamorgese. Treper elevare 8 multe Dopo la...

SecolodItalia1 : Tre pattuglie per multare la conferenza stampa di FdI: «Prove di regime» a Reggio Emilia

In tre mesi - il dato fornito dal grado apicale - abbiamo quindi elevato 313 sanzioni per ... per un totale di 18 pattuglie allestite al caso.