Tragedia a Roma: 41enne si schianta contro un albero con il furgone e muore (Di sabato 27 febbraio 2021) Ancora sangue sulle strade di Roma. Un’altra Tragedia si è consumata ieri sera, intorno alle 23.30, in via della Primavera, all’altezza di via Carpineto. Un uomo di 41 anni, a bordo del suo furgone Renault Kangoo, ha perso il controllo del veicolo ed è morto – per cause in fase di accertamento – dopo essere finito contro un albero. Un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo. Sul posto per tutti i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale VI Gruppo Torri. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) Ancora sangue sulle strade di. Un’altrasi è consumata ieri sera, intorno alle 23.30, in via della Primavera, all’altezza di via Carpineto. Un uomo di 41 anni, a bordo del suoRenault Kangoo, ha perso illlo del veicolo ed è morto – per cause in fase di accertamento – dopo essere finitoun. Un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo. Sul posto per tutti i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale VI Gruppo Torri. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale. su Il Corriere della Città.

