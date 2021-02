Torino, Nkoulou: 'Ossessione salvezza, non possiamo fallire' (Di sabato 27 febbraio 2021) Torino - " Al momento l'unica Ossessione è la salvezza col Torino, non abbiamo il diritto di fallire ". Nicolas Nkoulou , difensore granata che Nicola ha recuperato alla causa dopo mesi di scarso ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021)- " Al momento l'unicaè lacol, non abbiamo il diritto di". Nicolas, difensore granata che Nicola ha recuperato alla causa dopo mesi di scarso ...

