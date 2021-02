Taralli con curcuma (Di sabato 27 febbraio 2021) Volete provare una ricetta nuova e sfiziosa? Ecco qualcosa che fa sicuramente per voi: i . Vediamo insieme la preparazione Ingredienti 250 gr. di farina di tipo 00 5 gr. di sale fino 65 gr. di olio extravergine d’oliva (dovete pesarlo) 100 gr. di vino bianco secco (dovete pesarlo) 2 cucchiaini di curcuma 2 cucchiaini di zenzero in polvere ½ cucchiaino di pepe nero macinato Iniziamo la preparazione dei quindi in un contenitore (anche quello della planetaria), mettete la farina, il sale, l’olio evo, il vino e la curcuma. Impastate il tutto per 10-12 minuti e poi trasferite l’impasto sulla spianatoia e continuate ad impastare per qualche altro minuto. Date la forma di una pallina, avvolgete l’impasto, dei , nella pellicola e lasciate riposare per 30 minuti a temperatura ambiente direttamente sulla spianatoia. Passati 30 minuti, ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 27 febbraio 2021) Volete provare una ricetta nuova e sfiziosa? Ecco qualcosa che fa sicuramente per voi: i . Vediamo insieme la preparazione Ingredienti 250 gr. di farina di tipo 00 5 gr. di sale fino 65 gr. di olio extravergine d’oliva (dovete pesarlo) 100 gr. di vino bianco secco (dovete pesarlo) 2 cucchiaini di2 cucchiaini di zenzero in polvere ½ cucchiaino di pepe nero macinato Iniziamo la preparazione dei quindi in un contenitore (anche quello della planetaria), mettete la farina, il sale, l’olio evo, il vino e la. Impastate il tutto per 10-12 minuti e poi trasferite l’impasto sulla spianatoia e continuate ad impastare per qualche altro minuto. Date la forma di una pallina, avvolgete l’impasto, dei , nella pellicola e lasciate riposare per 30 minuti a temperatura ambiente direttamente sulla spianatoia. Passati 30 minuti, ...

