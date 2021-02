State Of Decay 2 nell'occhio del ciclone per una caratteristica 'legata' ai nazisti (Di sabato 27 febbraio 2021) nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Undead Labs, responsabili di State Of Decay 2, si sono pubblicamente scusati con James Seow, sviluppatore di Steam Marines 2: egli era stato ingiustamente bloccato da un sistema automatizzato, per un commento espresso su un dettaglio in-game che stava suscitando parecchia perplessità. Nel corso dell'ultimo mese, Seow aveva giocato a State of Decay 2, condividendo su Twitter i punti principali del suo playthrough. All'inizio, procedeva tutto per il meglio e, al netto di qualche difetto, aveva trovato il titolo parecchio godibile. Purtroppo, tutto è cambiato quando ha scoperto di avere, fra i suoi personaggi, uno in possesso della caratteristica "Ha picchiato un nazista", un tratto che forniva un bonus al danno, ma rendeva il personaggio ... Leggi su eurogamer (Di sabato 27 febbraio 2021)a giornata di oggi, gli sviluppatori di Undead Labs, responsabili diOf2, si sono pubblicamente scusati con James Seow, sviluppatore di Steam Marines 2: egli era stato ingiustamente bloccato da un sistema automatizzato, per un commento espresso su un dettaglio in-game che stava suscitando parecchia perplessità. Nel corso dell'ultimo mese, Seow aveva giocato aof2, condividendo su Twitter i punti principali del suo playthrough. All'inizio, procedeva tutto per il meglio e, al netto di qualche difetto, aveva trovato il titolo parecchio godibile. Purtroppo, tutto è cambiato quando ha scoperto di avere, fra i suoi personaggi, uno in possesso della"Ha picchiato un nazista", un tratto che forniva un bonus al danno, ma rendeva il personaggio ...

misteruplay2016 : State Of Decay 2, gli sviluppatori si scusano per la confusione causata da una caratteristica in-game - Eurogamer_it : #StateOfDecay2, gli sviluppatori si scusano per la confusione causata da una caratteristica in-game. - Pauloqg : quale familia, tamo indo de state of decay 2, vamo criar um mundi, eu, nona mod, e yukkie corno, cola ai! - WickedWildSoul : State of decay famous zombie game! we regret to inform you state of decay are flaccid nazi sympathizers sdhkjbdxsf… - cosmomatheus10 : State of Decay Parte 2 cosmoraro -