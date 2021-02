Serie C, Palermo ko a Viterbo. Sconfitta e due espulsi che saltano il Catania (Di sabato 27 febbraio 2021) Altro ko esterno del Palermo che perde la seconda partita consecutiva dopo quella interna con il Catanzaro. I rosanero sono stati battuti dalla Viterbese che ha vinto con il punteggio di 1-0. Ha deciso la sfida Adopo al 45'. Partita che si è rivelata un disastro per gli uomini di mister Boscaglia che si sono innervositi per alcune decisioni dell'arbitro e a farne le spese sono stati Almici e Odjer espulsi che salteranno il derby contro il Catania di mercoledì prossimo. Il portiere rosanero Pelagotti ha parato anche un rigore.caption id="attachment 1089011" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Altro ko esterno delche perde la seconda partita consecutiva dopo quella interna con il Catanzaro. I rosanero sono stati battuti dalla Viterbese che ha vinto con il punteggio di 1-0. Ha deciso la sfida Adopo al 45'. Partita che si è rivelata un disastro per gli uomini di mister Boscaglia che si sono innervositi per alcune decisioni dell'arbitro e a farne le spese sono stati Almici e Odjerche salteranno il derby contro ildi mercoledì prossimo. Il portiere rosanero Pelagotti ha parato anche un rigore.caption id="attachment 1089011" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

