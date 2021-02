Roma, sparatoria a Tor Bella Monaca: ferita una donna 80enne (Di sabato 27 febbraio 2021) Stando alle prime ricostruzioni tutto è partito da una lite a Tor Bella Monica, quartiere di Roma, durante la sparatoria è rimasta ferita un’anziana donna Nel quartiere di Roma, Tor Bella Monica, è da poco avvenuta una sparatoria che ha visto coinvolta una donna di 80 che ha riportato una lieve ferita. Non è ancora L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Stando alle prime ricostruzioni tutto è partito da una lite a TorMonica, quartiere di, durante laè rimastaun’anzianaNel quartiere di, TorMonica, è da poco avvenuta unache ha visto coinvolta unadi 80 che ha riportato una lieve. Non è ancora L'articolo proviene da Inews.it.

