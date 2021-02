Roberta Termali, chi sono i suoi ex mariti Zenga e Occoroni (Di sabato 27 febbraio 2021) Roberta Termali è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, attiva soprattutto negli anni Ottanta come conduttrice di rotocalchi sportivi. Ex moglie del noto portiere Walter Zenga, ha 4 figli di cui va molto fiera tra i quali Andrea Zenga e Nicolò Zenga. oberta comincia giovanissima, quasi per caso, la sua carriera televisiva. Senza esperienza e senza fare gavetta, nel 1982 debutta su Vincente e piazzato, un programma di Ippica su Rete 4. La sua carriera decolla e la porta a condurre sempre più programmi su varie reti televisive e a collaborare con nomi importanti. Conduce Caccia ai tredici su Rete 4, rubrica di pronostici al totocalcio; insieme a Giorgio Faletti conduce la stagione 1987-1988 di Cabaret per una notte, contemporaneamente sostituisce l’annunciatrice Gabriella Golia su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021)è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, attiva soprattutto negli anni Ottanta come conduttrice di rotocalchi sportivi. Ex moglie del noto portiere Walter, ha 4 figli di cui va molto fiera tra i quali Andreae Nicolò. oberta comincia giovanissima, quasi per caso, la sua carriera televisiva. Senza esperienza e senza fare gavetta, nel 1982 debutta su Vincente e piazzato, un programma di Ippica su Rete 4. La sua carriera decolla e la porta a condurre sempre più programmi su varie reti televisive e a collaborare con nomi importanti. Conduce Caccia ai tredici su Rete 4, rubrica di pronostici al totocalcio; insieme a Giorgio Faletti conduce la stagione 1987-1988 di Cabaret per una notte, contemporaneamente sostituisce l’annunciatrice Gabriella Golia su ...

CorriereCitta : Roberta Termali: chi è, età, carriera, vita privata, figli, chi è il compagno, Instagram #Verissimo #robertatermali… - santarosalba : RT @TheUkraineYana: Scoperta della serata: Roberta Termali ovvero la madre di Andrea che mette i like sul confronto tra Rosalinda e Massimi… - SofyPiccinini : RT @TheUkraineYana: Scoperta della serata: Roberta Termali ovvero la madre di Andrea che mette i like sul confronto tra Rosalinda e Massimi… - infoitcultura : Rosalinda Cannavò e Andrea De Zenga: parla mamma Roberta Termali - PierpaoloGroup : RT @TheUkraineYana: Scoperta della serata: Roberta Termali ovvero la madre di Andrea che mette i like sul confronto tra Rosalinda e Massimi… -