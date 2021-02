Perugia-Modena, le ultime su formazioni e dove vederla (Di sabato 27 febbraio 2021) Torna il Girone B di Serie C dove, per la 27a giornata, si gioca Perugia-Modena. Scontro al vertice importantissimo, tra due formazioni al secondo e terzo posto. Il fischio d’inizio sarà alle 17.30 di oggi, 27 febbraio, nel rinomato stadio perugino “Renato Curi”. Il momento del Perugia Un falso terzo posto per la formazione umbra che, con due gare in meno, si trova a -5 dal primo posto. In caso di doppia vittoria, infatti, si troverebbe al primo posto. Ma prima serve vincere la gara contro un ottimo Modena che segna poco ma subisce ancora meno. Complementare del Perugia che, invece, ha il secondo miglior attacco del Girone B ma incassa ancora un po’troppi gol per ambire al primo posto. Per questa gara, il Perugia, si affiderà ai suoi due bomber ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Torna il Girone B di Serie C, per la 27a giornata, si gioca. Scontro al vertice importantissimo, tra dueal secondo e terzo posto. Il fischio d’inizio sarà alle 17.30 di oggi, 27 febbraio, nel rinomato stadio perugino “Renato Curi”. Il momento delUn falso terzo posto per la formazione umbra che, con due gare in meno, si trova a -5 dal primo posto. In caso di doppia vittoria, infatti, si troverebbe al primo posto. Ma prima serve vincere la gara contro un ottimoche segna poco ma subisce ancora meno. Complementare delche, invece, ha il secondo miglior attacco del Girone B ma incassa ancora un po’troppi gol per ambire al primo posto. Per questa gara, il, si affiderà ai suoi due bomber ...

