Passaporto sanitario Ue: il certificato con il codice QR (Di sabato 27 febbraio 2021) Durante il vertice Ue è stato dato il primo sì alla creazione di un Passaporto sanitario che permetta di viaggiare liberamente in Europa. Oggi il Corriere spiega che le informazioni saranno lette attraverso un codice QR. In ogni caso i dati sensibili non saranno contenuti nel pass che invece attesterà l'avvenuta vaccinazione, oppure la negatività al test molecolare o ancora l'immunizazione post contagio, spiega il Corriere: Un database comune per la registrazione delle vaccinazioni e un codice QR personalizzato riconosciuto in tutti gli Stati membri. Ci vorranno però almeno 3 mesi per sviluppare «un sistema interoperabile a livello europeo», che consenta di avere un certificato elettronico Covid, ha spiegato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al termine del Consiglio europeo di ...

