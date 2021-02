Oppo Flash Charge | ricarica wireless al MWC 2021 di Shanghai

Leggi su tuttotek

(Di sabato 27 febbraio 2021) La rivoluzionaria tecnologia diAir è stata presentata in occasione di un evento dedicato ai partner. In mostra anche le innovazioni della smart home 5G e i concept smartphone del brand, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, in occasione del Mobile World Congress di(MWCS), ha tenuto allo stand un evento per i suoi i partner dedicato alle innovazioni tecnologiche in tema di, presentando i sistemiAir, quest’ultimo in grado dire la batteria di un dispositivo anche a distanza di 10cm dalla base. L’evento ha visto la partecipazione dei partner dileader dei settori dell’elettronica di consumo e nella produzione di chip, nonché esperti nella ...