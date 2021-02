Nel Lazio Zingaretti vuole far entrare in giunta uno o due assessori M5S (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Nicola Zingaretti lavora all'ipotesi di allargare la sua giunta in Regione Lazio ai 5 stelle, con il possibile ingresso di almeno un assessore pentastellato. Si parla di un incarico per Roberta Lombardi, oggi capogruppo del Movimento in Consiglio regionale, e di un ipotetico secondo posto in giunta magari in favore di un tecnico gradito ai pentastellati. Tra le caselle in giunta potrebbe liberarsi quella della Cultura per fare spazio ai nuovi innesti. Del resto la Lombardi ha sempre avuto un atteggiamento dialogante con la maggioranza, che negli anni hanno portato ad una serie di voti favorevoli del M5s nel parlamentino laziale. La nomina di Alessandra Sartore a sottosegretario all'Economia nel governo Draghi, da tre anni titolare del Bilancio della Regione, ha aperto la strada ad un ... Leggi su agi (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Nicolalavora all'ipotesi di allargare la suain Regioneai 5 stelle, con il possibile ingresso di almeno un assessore pentastellato. Si parla di un incarico per Roberta Lombardi, oggi capogruppo del Movimento in Consiglio regionale, e di un ipotetico secondo posto inmagari in favore di un tecnico gradito ai pentastellati. Tra le caselle inpotrebbe liberarsi quella della Cultura per fare spazio ai nuovi innesti. Del resto la Lombardi ha sempre avuto un atteggiamento dialogante con la maggioranza, che negli anni hanno portato ad una serie di voti favorevoli del M5s nel parlamentino laziale. La nomina di Alessandra Sartore a sottosegretario all'Economia nel governo Draghi, da tre anni titolare del Bilancio della Regione, ha aperto la strada ad un ...

