Milan, Filippo Galli: “Romagnoli è in difficoltà, ma va sostenuto” (Di sabato 27 febbraio 2021) Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com in cui ha parlato di Roma-Milan di domani Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 febbraio 2021), ex giocatore del, ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com in cui ha parlato di Roma-di domani Pianeta

PianetaMilan : #Milan, #FilippoGalli: '#Romagnoli è in difficoltà, ma va sostenuto' - ducciosiena : E pensare che Costacurta ha giocato per anni al posto di Filippo ( per me nettamente più forte),per non parlare del… - Thankilpin : Quando parla Filippo e quando parla Costacurta.... #Milan - colo_jane_ : Alla pari. Filippo dice alla pari. ?@MilanNewsit? - sportli26181512 : TMW - Galli: 'Contro la Roma credo che il Milan possa giocarsela per il pari': Filippo Galli, intervistato da tutto… -