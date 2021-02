Messina, viaggiano in ambulanza con 30 kg di marijuana: arrestati (Di sabato 27 febbraio 2021) commenta Viaggiavano su un'ambulanza con 30 chili di marijuana a bordo: due uomini, il 39enne Francesco Minissale e il 45enne Gregorio Fiumara, sono stati arrestati a Messina dalla guardia di finanza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021) commenta Viaggiavano su un'con 30 chili dia bordo: due uomini, il 39enne Francesco Minissale e il 45enne Gregorio Fiumara, sono statidalla guardia di finanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Messina viaggiano Messina, viaggiano in ambulanza con 30 kg di marijuana: arrestati La scoperta è stata fatta nel corso dei controlli sugli automezzi che sbarcano a Messina provenienti da Villa San Giovanni, dopo che un cane antidroga aveva segnalato il mezzo.

