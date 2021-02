LIVE UAE Tour 2021, ultima tappa in DIRETTA: trionfa Caleb Ewan su Sam Bennett. Classifica a Tadej Pogacar (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELL’OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime corse per il grande ciclismo. 13.34 #UAETour – Final GC pic.twitter.com/ajvsZEfpoq — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) February 27, 2021 13.33 Tre italiani nei primi dieci in Classifica generale: Caruso, Cattaneo e Masnada. A breve la graduatoria completa. 13.29 Nella top-10 odierna Andrea Vendrame, settimo, e Riccardo Minali, nono. #UAETour – Stage 7 – Top 10 pic.twitter.com/Oqpszghtw3 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) February 27, 2021 13.27 In chiave Classifica generale è ovviamente ufficiale il trionfo di Tadej ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime corse per il grande ciclismo. 13.34 #UAE– Final GC pic.twitter.com/ajvsZEfpoq — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) February 27,13.33 Tre italiani nei primi dieci ingenerale: Caruso, Cattaneo e Masnada. A breve la graduatoria completa. 13.29 Nella top-10 odierna Andrea Vendrame, settimo, e Riccardo Minali, nono. #UAE– Stage 7 – Top 10 pic.twitter.com/Oqpszghtw3 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) February 27,13.27 In chiavegenerale è ovviamente ufficiale il trionfo di...

