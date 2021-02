Lithio | il nuovo singolo si intitola “Deejay”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ieri è uscito, ildei, che anticipa il quinto album Revolution. Il duo toscano torna a cantare in inglese dopo l’enorme successo di No One Writes to the Colonel. Chi sono i? Daniele Scardina forma nel 2002 la band, in pieno stile grunge. La band suona in numerosissimi live e si esibisce al Summer Festival di Lucca. Apre i concerti di artisti tra cui i Linea 77, Giusy Ferreri, Emma Marrone e Anggun. Nel 2009 esce il primo discoto “Stato d’Anime”, che porta la band al primo tour ufficiale in tutta Italia. Nel 2012 esce “Le Verità Nascoste”, concept album che fa conoscere al grande pubblico la qualità compositiva della band. Il disco porta alla vittoria di numerosi concorsi tra cui la Battle of The Band 2012 promossa da Virgin Radio. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Lithio nuovo

Notizie Nazionali

Esce oggi " Deejay ", ilsingolo dei, che anticipa il quinto album Revolution . Dopo i riscontri più che positivi di " No One Writes to the Colonel " nelle due versioni russa e italiana il duo di Montecatini ...Uscirà il 26 febbraio Deejay , ilsingolo dei, che anticipa il quinto album Revolution . Il videoclip diretto da Gabriele Villa è in anteprima su All Music Italia . Dopo i riscontri più che positivi di No One Writes to ...I Lithio tornano a cavalcare l'onda "british" con un singolo fresco e tutto da ballare. Il pezzo appena uscito si intitola "Deejay".Il 2021 potrebbe essere ricordato non solo come l’anno in cui è stata avviata la più grande campagna vaccinale globale della storia ma come un momento di svolta nella transizione verso la mobilità ele ...